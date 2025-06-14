ВСУ восстановили контроль над Андреевкой в Сумской области

На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои. ВСУ удалось восстановить контроль над Андреевкой.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Что сейчас происходит на Сумщине

По словам Зеленского, россияне сосредоточили 53 тысячи военных на Сумском направлении. Он отметил, что бои продолжаются вдоль границы. Сейчас врага удалось остановить. Максимальная глубина боев составляет 7 километров от границы.

Главные бои – это Андреевка, Кондратовка, Алексеевка, Константиновка... Юнаковка здесь также. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль,

– указал президент.

Где расположена Андреевка: смотрите на карте

К слову, WP пишет, что российская армия продвинулась на расстояние в 19 километров от Сум. По словам заместителя мэра Сум Артема Кузнецова, "обстрелы не прекращают". Он добавил, что если линия фронта приблизится к Сумам на расстояние около 9 – 14 километров, город начнет терроризировать артиллерия.

По словам украинских военных, которые воюют в Сумской области, российские войска приближаются к ключевому логистическому городу Юнаковка, что в 24 километрах от Сум, там идут бои.