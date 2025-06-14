Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

За словами Зеленського, росіяни зосередили 53 тисячі військових на Сумському напрямку. Він зазначив, що бої тривають вздовж кордону. Зараз ворога вдалося зупинити. Максимальна глибина боїв складає 7 кілометрів від кордону.

Головні бої – це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка… Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль,

– вказав президент.

Де розташована Андріївка: дивіться на карті