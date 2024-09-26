ВСУ отвоевывают позиции возле Волчанска, на фронте 169 направлений: карта боевых действий 26 сентября

В течение суток на фронте зафиксировали 169 боевых столкновений. Ситуация на фронте сложная и динамичная. Больше всего противник наступал на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны продолжают отвоевывать позиции у Волчанска.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 сентября. Следить, как меняется линия фронта удобно с помощью ресурса DeepStateMAP. Также актуальный отчет опубликовал Институт изучения войны (ISW).

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По данным аналитиков ISW, украинские войска продолжили отвоевывать позиции в Волчанске в ходе контратакующих действий. В свою очередь российская армия наступала под Креминоной и Торецком, Покровском и продвинулась возле Угледара.

Отмечают, что геолокационные кадры за 25 сентября свидетельствуют о том, что защитники восстановили позиции в пределах Волчанского агрегатного завода в центре города.

Также Силы обороны Украины наступали в северо-восточной части Волчанска со стороны Тихого по улицам Щорса и Свердлова.

Удары врага и Сил обороны

Российские военные наносили авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Ободы, Искривщина, Графское, Речки, Волчанск, Приколотное, Первомайское, Красный, Став Грековка, Новоегоровка, Григорьевка, Дружба, Клебан Бык, Константиновка, Яблоновка, Воздвиженка, Селидово, Привольное, Богоявленка, Урожайное, Новоандреевка, Каменское, Новоукраинка, Запорожье, Зеленовка, Херсон, Бургунка, Садовое и Антоновка.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ россиян, один удар по средству ПВО и два – по ракетным и артиллерийским системам.

Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении направлении произошло 3 атаки россиян в районах населенных пунктов Волчанска и Тихого.



На Купянском направлении за сутки произошло 10 штурмов войсками РФ украинских позиций у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.



На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Оккупанты пытались продвинуться вперед неподалеку 7 различных населенных пунктов. При этом основные усилия осуществляли в районах Грековки и Новолюбовки.



На Краматорском направлении оккупанты России атаковали 8 раз у Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки.



На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации совершили десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.



На Покровском направлении украинские защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действий в сторону населенных пунктов Новоторецка, Лысовки, Новогродовки, Гродовки, Константиновки и Селидово. Почти половина атак россиян состоялась в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся авиаудару управляемыми авиабомбами.



На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак у Цукурино, Горняка, Максимильяновки и Георгиевки.



На Времовском направлении, по уточненной информации, враг совершил 8 штурмов украинских позиций неподалеку Угледара и Водяного.



На Ореховском направлении оккупанты 5 раз пытались продвинуться на позиции украинской армии вблизи Роботино и Новоандреевки.



На Приднепровском направлении российские оккупанты дважды атаковали украинские позиции. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок войска России не обнаружено.

На границе с Сумской и Черниговской областями россияне с территории России активно применяют управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, осуществляют артиллерийские обстрелы.

Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области России, где продолжается операция украинских войск. По имеющейся информации, за сутки войско врага нанесло 15 авиационных ударов, использовав при этом 26 управляемых авиабомб.