Редкое явление: ВСУ возле Крынок взяли в плен оккупанта, – ОСГВ "Таврия"

Наше государство продолжает пополнять обменный фонд российскими захватчиками. Так, украинским защитникам удалось взять в плен оккупанта в районе Крынок.

Это является достаточно редким явлением для этого участка фронта. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, пишет 24 Канал.

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Силы обороны взяли в плен российского военного

Дмитрий Лиховий отметил, что с начала суток российские оккупанты провели один штурм позиций украинских защитников на островах, которые находятся к западу от Крынок Херсонской области.

Штурм шел с направления Казачьих Лагерей, он отбит. И вот во время этого штурма в плен попал один российский военнослужащий,

– рассказал он.

По словам представителя, россиянин оказался солдатом 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой российской армии. Он отметил, что это нечастое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные.

"Там пребывание наших подразделений связано с форсированием Днепра, но случается и так. Он пополнит обменный фонд и предоставит свидетельства о российском контингенте, в том числе и на левобережье Днепра Херсонской области", – добавил Лиховий.

Однако переправить на правобережье российского оккупанта, которого захватили в плен это достаточно сложная задача, поскольку лодки украинских защитников находятся под постоянными ударами дронов.

К слову, недавнее взятие в плен около сотни оккупантов в Курской области отличилось тем, что солдаты 488-го российского стрелкового полка, которые в основном были срочниками, бежали от "кадыровцев", которые открыли по ним огонь, чтобы остановить бегство.