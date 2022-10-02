После активных боевых действий первыми в Купянск вошли подразделения Нацгвардии. Сергей, кадровый военный, находящийся на восточном фронте Харьковского направления, рассказал, как обнаружили коллаборантов.

Кстати Купянск – полностью освобождён: в городе уже развевается сине-желтый флаг

Колаборантов обнаружили во время проверки территории

Это произошло, когда украинские военные проводили стабилизационные мероприятия. Колаборантов обнаружили в подвалах и передали правоохранителям.

В поселках близ Купянска коллаборанты скрывались в подвалах. Когда мы осуществляли проверку территории, выявляли их и передавали в соответствующие органы,

– рассказал военный Сергей.

Кроме того, гвардеец вспомнил, как в первый день освобождения Купянска, на одном из блокпостов военнослужащие Нацгвардии обнаружили 11 оккупантов. Российские военные заблудились на стороне украинских защитников и попали в плен.

Также он сообщил, что во время таких стабилизационных мероприятий в Купянске в городском отделении полиции было обнаружено помещение, где содержались люди, с целью получения информации об участниках АТО.

Что известно об освобождении Купянска?

9 сентября появилась первая информация, что ВСУ могут быть в Купянске, ведь в сети опубликовали фотографию с нашими военными на въезде в город.

Уже утром 10 сентября появились фото, как украинские военные держат флаг Украины у мэрии Купянска. 11 сентября Генеральный штаб ВСУ подтвердил увольнение Купянска.

Оккупанты бежали на фоне деоккупации Лимана

В Генштабе ВСУ 2 октября сообщили, что российские военные пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий перед тем, как наши защитники освободили Лиман в Донецкой области.

В городе Счастье Луганской области была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 оккупантов из состава 2 армейского корпуса.

Как известно, 2 октября стало известно, что ВСУ взяли под контроль Лиман. Деокупация Лимана открывает путь украинской армии в направлении Сватово, Северодонецка, Кременной.

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