Після активних бойових дій першими в Куп'янськ зайшли підрозділи Нацгвардії. Сергій, кадровий військовий, який перебуває на східному фронті Харківського напрямку, розповів, як виявили колаборантів.

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Колаборантів виявили під час перевірки території

Це сталося, коли українські військові проводили стабілізаційні заходи. Колаборантів виявили у підвалах та передали правоохоронцям.

У селищах, що поблизу Куп'янська, колаборанти переховувалися у підвалах. Коли ми здійснювали перевірку території, виявляли їх та передавали у відповідні органи,

– розповів військовий Сергій.

Крім того, гвардієць пригадав, як у перший день відбиття Куп'янська, на одному з блокпостів військовослужбовці Нацгвардії виявили 11 окупантів. Російські військові заблукали у стороні українських захисників та потрапили в полон.

Також він повідомив, що під час таких стабілізаційних заходів у Куп'янську в міському відділку поліції було виявлено приміщення, де утримували людей, з метою отримання інформації про учасників АТО.

Що відомо про звільнення Куп'янська?

9 вересня з'явилася перша інформація, що ЗСУ можуть бути в Куп'янську, адже в мережі опублікували світлину з нашими військовими на в'їзді в місто.

Вже зранку 10 вересня з'явилися фото, як українські військові тримають прапор України біля мерії Куп'янська. 11 вересня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив звільнення Куп'янська.

Окупанти тікали на тлі деокупації Лимана

У Генштабі ЗСУ 2 жовтня повідомили, що російські військові намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій перед тим, як наші захисники звільнили Лиман, що на Донеччині.

У місті Щастя, що в Луганській області, була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 окупантів зі складу 2 армійського корпусу.

Як відомо, 2 жовтня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль Лиман. Деокупація Лимана відкриває шлях українській армії у напрямку Сватового, Сєвєродонецька, Кремінної.

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