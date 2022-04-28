ВСУ возобновили контроль над Кутузовкой Харьковской области

Украинские защитники смогли восстановить контроль над Кутузовкой, расположенной в Харьковской области.

Радостную новость сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, отчитываясь об актуальной обстановке на фронте.

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Оккупанты пытаются наступать на Харьковщине

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении враг на территории Белгородской области развернул до 5 дивизионов ракетных комплексов "Искандер-М". Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил.

Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29 армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области России на Харьковщину. Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции сил обороны Украины на направлениях:

Бражковки,

Довгенького.

Однако оккупанты успеха не имели, понесли потери и отошли. Также россияне безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

Где еще оккупанты потерпели неудачу

Российские войска продолжают вести обстрелы в Донецком и Таврическом направлениях. Таким образом, они пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

В ведомстве добавляют, что в эти сутки противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел – понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

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Наибольшую активность враг проявляет на Слобожанском и Донецком направлениях.