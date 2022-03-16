ВСУ во время контрнаступательного боя на Луганщине уничтожили позиции рашистов: видео
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ во время контрнаступательного боя на Луганщине уничтожили позиции оккупантов. Враг попытался отбросить украинские войска, однако этого ему не удалось.
Именно на этом направлении еще с 24 февраля враг хотел развить наступление. Однако наши военные пробили оборону противника.
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Десантно-штурмовые войска осуществили огневое поражение врага
Украинские десантники выполнили манер и осуществили огневое поражение вражеских позиций. Они продемонстрировали образцовые контрнаступательные действия и подавили превосходящие силы российских оккупантов.
Танки Т-72 с мангалами, (которые по мнению россиян могут обезопасить от "Джавелинов"), бронированная и автомобильная техника были превращены в металлолом. А заблудшие солдаты Путина – отправлены на концерт Кобзона,
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