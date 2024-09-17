ВСУ удалось выбить россиян с завода в Волчанске, – ISW

Вооруженные Силы Украины снова заняли позиции на территории агрегатного завода в Волчанске. Там российские войска находились в блокаде в течение нескольких месяцев.

Такие выводы аналитиков основываются на геолокационных кадрах, где российские военные наносят удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе. Об этом сообщили в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Бои сложные, иногда безумные, – офицер ВСУ рассказал о ситуации на Харьковском направлении

ВСУ имеют успехи в Волчанске

В то же время ISW сообщает, что 15 и 16 сентября российские силы вели наступательные действия в районе Волчанска, а украинские войска, по их данным, безуспешно контратаковали как в самом городе, так и в окрестностях Липцев и Глубокого.

Представитель группировки войск "Харьков" сообщил, что российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло. Вблизи Липцов, Глубокого, Лукьянцев и Старицы наступательных действий не ведется, однако войска остаются в этих районах и проводят внутренние ротации.

Справка. В Волчанске Силы обороны уже несколько месяцев держат заблокированными российские войска на местном агрегатном заводе.

Согласно информации спикера оперативно-тактической группировки, в начале на месте находилось около 40 военнослужащих, однако он не указал точное количество заблокированных российских военных.