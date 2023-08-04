Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, Вооруженные Силы имеют возможность выполнить поставленные перед ними задачи в начале наступления.

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Какие вызовы предстанут перед ВСУ

По мнению Евгения Дикого, продвижение сил обороны на Юге Украины дает основания для оптимизма. Наши военные способны выйти на Азовское побережье, однако такой сценарий отнюдь не гарантирован.

Обратите внимание! Скорее всего, украинское наступление на юге будет продолжаться до середины осени, пока не начнется сезон дождей, который сделает невозможным продвижение техники по пересеченной местности. Именно в этот момент решится, будут ли наши партнеры поддерживать полную деоккупацию украинских территорий или начнут продвигать идею замороженного конфликта.

За полтора месяца наступления Силы обороны практически полностью ликвидировали первую линию обороны россиян. Она не была сплошной и в основном состояла из опорных пунктов. Однако ее пунктирность компенсировалась сплошной заминированностью, которой еще не было в истории.

"А вот на второй, так называемой "линии Суровикина", плотность минных полей значительно меньше. Она сделана в стиле Первой мировой войны и состоит из сотен километров сплошных траншей и бетонированных дотов, так что во время боев за нее роль личного состава выйдет на первый план", – предположил экс-боец "Айдара".

В нескольких точках наши военные выходят на вторую линию обороны. Трудно сказать, будет ли ее преодоление сложнее, чем преодоление первой линии. Дикий предполагает, что бои на второй линии будут продолжаться не менее месяца, но после ее преодоления россияне посыпятся.

Евгений Дикий о текущей ситуации на Юге: смотрите видео

Что происходит по другим направлениям