Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, Збройні Сили мають можливість виконати поставлені перед ними завдання на початку наступу.
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Які виклики постануть перед ЗСУ
На думку Євгена Дикого, просування Сил оборони на Півдні України дає підстави для оптимізму. Наші військові здатні вийти на Азовське узбережжя, однак такий сценарій аж ніяк не є гарантованим.
За півтора місяця наступу Сили оборони практично повністю ліквідували першу лінію оборони росіян. Вона не була суцільною і здебільшого складалась із опорних пунктів. Однак її пунктирність компенсувалась суцільною замінованістю, якої ще не було в історії.
"А ось на другій, так званій "лінії Суровікіна" щільність мінних полів є значно меншою. Вона зроблена в стилі Першої світової війни та складається з сотень кілометрів суцільних траншей і бетонованих дотів, тож під час боїв за неї роль особового складу вийде на перший план", – припустив ексбоєць "Айдару".
В кількох точках наші військові вже виходять на другу лінію оборони. Важко сказати, чи буде її подолання складнішим, аніж подолання першої лінії. Дикий припускає, що бої на другій лінії триватимуть не менше місяця, але після її подолання росіяни посиплються.
Євген Дикий про поточну ситуацію на Півдні: дивіться відео
Що відбувається на інших напрямках
- Росія намагається контратакувати на Лимано-Куп'янському напрямку та поблизу Бахмута. На цих напрямках ворог зосередив значну кількість техніки та особового складу, намагаючись не дати Збройним Силам просунутись на Схід.
- Вже понад рок тривають бої за Авдіївку, яку Росія безуспішно намагається захопити, щоб зменшити загрозу для Донецька. Однак Збройні Сили утримують панівні висоти й окупанти не наважуються вв'язуватися у вуличні бої.
- Схожа ситуація й біля Вугледару, який взимку був однією з основних цілей ворога поряд із Бахмутом. Українські військові впевнено тримають місто під своїм контролем і навіть намагаються покращувати свої позиції на цьому напрямку.