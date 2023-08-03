Російські окупанти біля Бахмута не хочуть відступати без бою. У випадку нових серйозних невдач, вони стягують резерви. Про це 24 Каналу розповів заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов.

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Як діють росіяни

Впродовж липня росіяни прагнули змістити активні бойові дії північніше, куди їм легше підтягувати логістику. Мовиться про Сватівський, Куп'янський напрямок, район Кремінної.

Однак там спроби ворога проявляти активність придушили українські військові.

Звісно, окупанти чинять опір. Він формується з масованих артударів, коли ЗСУ починають активні дії. Ворог не здає позиції, підтягує резерви. Робить усе, щоб показати свої зуби,

– зазначив Родіон Кудряшов.

Зокрема, якщо росіян вибивають з певної позиції, то вони не покидають спроб повернути втрачене положення. Зокрема, посилює для цього контратаки, артилерійські удари, завдає ударів високоточними боєприпасами.

Крім того, окупанти посилюють слабкі місця у власній обороні. та підтягують резерви. Однак це свідчить про те, що Сили оборони завдають якісного ураження, тож росіянам доводиться залучати додаткові сили.

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Кого залучають до боїв в Бахмуті

В районі Бахмута здебільшого воюють регулярні війська. Зокрема, доукомплектовані продовж останніх хвиль мобілізації 72-га та 57-ма мотострілецька бригади.

Це "регулярники" з "ПВКашниками", які відіграють вже другу роль в обороні ворога. В цілому ця конфігурація не змінює тактичне та оперативне управління військами противника. Тактика залишається такою ж,

– зауважив Кудряшов.

Росіяни вже звично залучають велику кількість техніки, боєприпасів та чималу кількість особового складу. Його, власне, швидко поповнюють, коли українські війська розбивають окупантів десь на флангах Бахмута.

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