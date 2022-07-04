ВСУ вышли из Лисичанска без потерь, – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснил, что ВСУ покинули Лисичанск, чтобы их не оцепили россияне. По его словам, все удалось и выход украинских воинов из города прошел без потерь.

Он пояснил, что ВСУ могли бы долго удерживать город, но пока оккупанты имеют огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах.

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Своевременный уход помог сохранить жизнь воинов

По словам Гайдая, оставаться в Лисичанске "не было смысла", поскольку россияне просто уничтожили бы город на расстоянии, а впоследствии еще и окружили позиции ВСУ.

Они бы просто уничтожили город издалека, потому не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допустить оцепления, чтобы не пытаться отойти все сразу. Решили отойти на готовые укрепленные позиции на запад, занять их и продолжить бой с русской армией. В результате вышли без потерь,

– сказал Гайдай.

Пока одни подразделения оборонялись, другие закреплялись

Глава Луганской ОВА рассказал, что в то время, пока одни подразделения украинских войск держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области. Сейчас туда уже вошли войска. При этом он все же признался, что ему тяжело и больно оттого, что россияне сумели захватить Лисичанск.

Лично мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это только одна битва, которую мы проиграли. Мы должны сохранить свои войска, чтобы, когда поступит достаточное количество оружия, поставляемого Западом, мы могли вести обычные действия и контратаки,

– признался Гайдай.

Напомним, 3 июля ВСУ вынужденно отошли из Лисичанска. Враг просто стирал все вокруг своей артиллерией и забросал линию фронта "пушечным мясом". Пока что силы россиян в технике и в живой силе преобладают. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что мы все вернем. Однако самое главное пока сохранить жизнь воинов.

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