Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Петр Черник в разговоре с 24 Каналом отметил, что украинским защитникам надо продержаться еще месяц, а тогда почва раскиснет и оккупанты не смогут двигаться. Больше о выходе из Угледара, какие угрозы на Запорожском направлении – читайте далее в материале.

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Может ли фронт обвалиться после потери Угледара

Украинские защитники отошли из Угледара. Какая ситуация там сейчас и может ли потеря города привести к обвалу фронта?

Начнем с самого главного: обвала фронта точно не будет. Подобные ситуации в части именно такого типа сражений мы уже имели. Напомню битвы за Лисичанск, Северодонецк и самое главное – битву за Бахмут. Тогда тоже были разговоры, что, мол, только россияне его возьмут, то может быть обвал фронта. Не сложилось. Господствующие высоты являются нашими. То же касалось и Авдеевки.

Противник давил, давит и будет давить. Мы знаем его стратегическую цель: любой ценой выйти к административным границам Донетчины. Выйдут ли они? На мой взгляд, нет, не выйдут, потому что каждый час, каждый день работает на нас.

Нам надо продержаться еще месяц, потом обязательно раскиснет почва, пойдут серьезные осадки и российская тяжелая техника не сможет двигаться. Не только техника, даже боец не сможет двигаться. За исключением, если будут очень мощные морозы, но чтобы почва промерзла на 30 – 40 сантиметров, необходимо, чтобы держалась температура ниже -15 градусов. Очень сомнительно, что в наше время глобального потепления что-то подобное произойдет.

Поэтому нам надо несколько выдохнуть относительно негативных эмоций, потому что снова в нашем информационном пространстве разгоняется невероятно много негатива, что, мол, после того как мы вышли из Угледара, может произойти какая-то катастрофа. Все будет адекватно. Мы помним одно из главных правил войны: битвы можно проиграть, однако надо выиграть войну.

Где расположен Угледар: смотрите на карте

Я очень люблю исторические параллели. Вы это очень хорошо знаете. 1659 год, современная Сумская область, битва под Конотопом. Иван Выговский вдребезги разбил московитов. Они даже боялись, что Москву будут штурмовать. Однако ту российско-украинскую войну не проиграли.

Чем для оккупантов обернулось взятие Угледара

Бои за Угледар стоили россиянам колоссальных потерь, как отмечают аналитики Института изучения войны. По их мнению, за последние 2,5 года, а именно столько россияне пытались атаковать этот город, они совершили много неудачных штурмов и понесли огромные потери. В частности, стерли вдребезги 155 бригаду морской пехоты, а также бросали туда свежие и подготовленные подразделения. Действительно ли Угледар сыграл важную роль по уничтожению сильнейших подразделений противника?

Стопроцентно. Однако надо не привязываться исключительно к Угледару. Стоит посмотреть вообще на Восточный плацдарм более широким взглядом. Сейчас он является самым главным и самым горячим направлением. Наибольшие потери врага состоятся здесь за цикл сухой погоды.

За 90 дней лета они потеряли совокупно более 4,5 тысячи артиллерийского вооружения различных калибров. Это невероятно много. Если разделить эту цифру на 72, а это штатная ствольная бригада, то получается более 60 бригад.

За цикл сухой погоды противник потерял более 1,5 тысячи бронетехники. Напомню, что штатный механизированный полк – это 102 – 104 машины, а танковый – 94 машины. Не говоря об огромном количестве автомобильной техники, спецтехники и особенно личного состава.

Только за сентябрь был поставлен второй результат вообще по всей линии боестолкновения – более 38 тысяч потерь личного состава врага. Это очень серьезные показатели. Однако наш противник привык воевать огромными "мясными волнами". Как говорил Сталин, а это их прямая методичка, "русские не могут проиграть на поле боя – сколько солдатских жизней надо затратить, столько затратим".

Я неоднократно подчеркивал пропорции, которые сам имел возможность увидеть на линии боестолкновения. Когда в пределах 12 часов синхронизируются и сводятся все показатели по потерям. И с нашей стороны был один убитый, а с их 24. Чтобы мы понимали, какой это огромный порядок.

Какие угрозы есть для Запорожского направления

В то же время россияне готовятся к штурмам на Запорожском направлении. Их цель №1 – Роботинский выступ. Как сказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире "Радио Свобода", Роботинский плацдарм должен открыть двери россиянам для дальнейшего движения на Орехов, а дальше – в Запорожье. Есть ли угроза, что враг там сейчас активизируется?

Конечно же, что есть. Происходит изменение концентрации сил и средств. Это, кстати, первый закон войны, который так и называется – "концентрация сил и средств". Но если не могут реализовать в одной точке, обязательно надо переключаться на другие, ведь один из законов обороны – это подготовка контрнаступления. Если мы сумеем качественно все отбить, тогда у нас будут предпосылки, чтобы двигаться вперед.

Это нужно анализировать, оценивать, взвешивать. Однако я очень сомневаюсь, что россияне сумеют сделать прорывные операции на 10 – 15 километров вглубь. Если бы могли это сделать, то они уже давным-давно это осуществили бы. Батальонные тактические порядки – 3 километра по ширине, 5 – по глубине – для них проблема. Именно на такие оперативные нормативы и должен работать полк или механизированная бригада.

На мой взгляд, мы сумеем удержать оборону на Роботинском выступе. Мы понимаем, что каждый день работает на нас. Я уже отмечал, что через некоторое время погода будет нашим прямым союзником.

"Мы уже прошли середину войны"

Россия в 2025 году планирует сохранить расходы на войну на историческом максимуме. По сравнению с 2024 годом расходы увеличатся на четверть – с 10,4 триллиона рублей до 13,2 триллиона рублей. Владимир Путин вроде бы готовится к затяжной войне, но в то же время есть мнения, что у России на самом деле нет возможности вести долго войну. У нее исчерпываются ресурсы – и человеческие, и в технике, которую не успевают изготавливать. Путин действительно готовится к войне на истощение или это такое психологическое давление?

То, что они закладывают едва ли не самый большой бюджет со времен распада Советского Союза, не означает, что он достиг исторического максимума. Советский Союз доходил до того, что тратил до 15% валового внутреннего продукта. А ВВП Советского Союза на пике его могущества далеко несоизмерим с ВВП сегодняшней России.

Да, он большой, если перевести на доллары – 142 миллиарда, и это очень много. Это третий бюджет на планете Земля – после 800 миллиардов у США и 200 миллиардов у Китая.

На первый взгляд, это выглядит очень страшно. Однако надо еще проанализировать, а что у нас. А в Украине заложено в бюджет 50 миллиардов долларов на 2025 год только наших денег и плюс не менее 90 – 100 миллиардов долларов помощи от партнеров. Это много, а потому не такой тот черт страшный, как его рисуют.

Имеет ли Россия запас прочности? Конечно. Пока россияне могут продавать на внешние рынки прежде всего нефть, газ и вообще материальные ресурсы и иметь валюту, пока что-то будут делать по ракетному вооружению. Однако огромный российский состав прежде всего бронетехники и артиллерии уже точно на 50% уменьшился. Они это прекрасно осознают.

На мой личный взгляд, 2025 год должен был бы быть завершающей фазой этого раунда нашего силового противоборства. Считаю, что середину войны мы уже прошли. Где эта середина войны, как ее детализировать до конкретной даты, сейчас сказать невозможно. Это будет понятно только тогда, когда прекратится прямое военное боестолкновение.

В то же время россияне трезво осознают, что наше с ними противоборство имеет экзистенциальный характер, и они закладывают все, что можно заложить в военный бюджет. Правда, здесь есть еще один аспект – если несмотря на то, что они имеют валюту, и держатся на этом, им придется перекраивать бюджет, а давление на население все-таки будет нарастать.

События с Курским плацдармом показали, что их население очень инертное, по сравнению с нами – когда они оккупировали Херсон украинцы массово вышли на площади и скандировали "оккупанты – домой". Однако их скрытые процессы негатива нарастают, и ими может воспользоваться какая-то башня Кремля.



В России нарастают негативные процессы / Getty Images

Есть определенный позитивизм в том процессе, что растет милитаризация. Потому что именно она в сочетании с низкой ценой на нефть и угробила Советский Союз. Такая определенная цикличность. Надеемся, что это также будет поводом к тому, что в России все по-настоящему начнет ухудшаться в следующем году.

Почему россияне не могут отбить Курщину

Россияне уже второй месяц не могут вытеснить ВСУ с территории Курской области. Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупанты значительно увеличили численность своей группировки здесь. Однако они до сих пор не могут воспользоваться этим преимуществом, чтобы освободить свою территорию. Что им мешает?

Самое главное – география. Те, кто задумал эту операцию, – люди, которые прекрасно осознают, что такое оперативное искусство, тактика ведения боя и классическая рекогносцировка – умение оценить рельеф.

Мы живем на суше, и боевые действия также происходят на суше. Курская область – это огромная сеть небольших рек. И мы научились феноменально точно и качественно уничтожать их понтонные переправы. Плюс это большая сеть лесов и лесополос. Там не навоюешься – можно воевать только большими рейдовыми группировками, то есть быстро двигаться по дорогам и наносить поражения. А как работать на дорогах, мы научились еще в начале этой войны.

Действительно, и на Курском плацдарме тоже будет действовать погода. Додержимся до сезона дождей – точно пройдем зиму. Россиянам надо бить ровно один раз – второго шанса они не будут иметь. Враг стопроцентно нарастил большие группировки. По моим подсчетам, не менее 100 тысяч личного состава.

Однако есть нюанс. Обеспечить те 100 тысяч полноценно техникой, начиная от бронетехники и заканчивая артиллерией, они не смогут. Если выйдут на показатели в 53 – 60% обеспечения, то это для них будет хорошо.

Правда, опять же, – пехотные валы. Но здесь уже не пойдешь валами. Потому что это не Угледар или Бахмут. Здесь надо действовать рассредоточенно. А в части ведения рассредоточенного боя мы их превосходим кратно.

Каким оружием Украина бьет по России

Ночью 3 октября дроны СБУ и ССО атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме Борисоглебск в Воронежской области. Чем наносят эти удары? Это наше новейшее оружие или западное?

Нет, я думаю, что это прежде всего беспилотные системы. Если бы прилетело что-то по-настоящему тяжелое, то масштаб был бы намного больше.

Все зависит от боевой части. Можно разобрать на примере "Шахеда". Там 50 килограммов взрывчатки. Некоторые наши беспилотные системы имеют несколько более высокую боевую часть. Речь идет о 70 килограммах и даже о 100 килограммах. А баллистические ракеты ATACMS – это 220+ килограммов боевой части. Крылатые ракеты Storm Shadow – до 500 килограммов. И сразу видно по типу пожара, насколько большим был "бадабум".

На эту минуту кажется, что это беспилотники. Россияне сами рассказывали о не менее 270 беспилотниках. Такое количество является признаком, что мы нашли возможность делать стратегический несимметричный ответ.

Надо ли уничтожать бомбардировщики? Да. Есть всего два способа: удары по аэродромам и сбивание их в воздухе. К сожалению, пока не имеем чем уничтожать их в воздухе. Не видел, чтобы нам передавали наиболее дальнобойную ракету к F-16 – AIM-120 AMRAAM.

Еще одна важная цифра – за прошлый год Россия поставила в строй всего 6 Су-34, а в этом году подтверждено, что мы повредили или уничтожили не менее 15 единиц. Это как минимум, потому что проверка каждого борта – сложное дело.

Кстати Уже не впервые посетили дроны: показываем на карте Борисоглебск, где БПЛА атаковали аэродром

Итак, имеем опережающее движение вперед. Санкции все же медленно, но действуют. Поэтому России становится все труднее строить такую авиацию. Их стоимость однозначно будет расти.

В минобороны Великобритании пишут, что удары по арсеналам в Торопце и Тихорецке приведут к краткосрочным перебоям в поставках снарядов для оккупантов. Насколько это может повлиять на ситуацию на фронте? И на каком участке фронта это могло бы произойти?

Меньше всего снарядов оккупанты используют на Курском плацдарме. У меня вообще есть впечатление, что российское командование готово отступить от задачи выбить нас оттуда. Они могут переместить те же силы на Угледарское направление и попытаться развить инициативу там. Это очень осторожное предположение. Как все будет – не знаю.

Хорошо, что склады начали гореть. Торопец – это фантастический успех. До 30 тысяч тонн боеприпасов – это невероятно много. Если это, условно, только 122-миллиметровый снаряд, то это 10 месяцев боя.

Похожих складов в европейской части России расположено еще по меньшей мере 40. Также россияне до сих пор являются крупнейшим производителем боеприпасов к артиллерии на Земле. Поставили все на конвейер. На старте войны они производили 125 тысяч боеприпасов в месяц. Сейчас показатель вырос до 170 – 180 тысяч, но вряд ли они выйдут на более высокие цифры.

Могут ли союзники передать Украине достаточно оружия для победы

The Guardian пишет, что Владимир Зеленский надеется силой оружия вернуть все утраченные Украиной территории. По вашему мнению, насколько это вообще реально? Ранее президент говорил, что некоторые территории мы можем и силой дипломатии вернуть. Если об оружии, то сколько нам его нужно? И смогут ли его передать?

А чего же не смогут? Смогут. Это психологический предел, который прежде всего американцам надо преодолеть. У них склады переполнены. К примеру, там только ракет ATACMS различных модификаций где-то более 4 тысяч.

А почему же они говорят, что не хватает этих ракет на складах?

Элементарно просто. Когда нет принятого решения, то что им остается делать? Это обычный психологический момент. Они тоже люди. Найдут тысячу вариантов, чтобы объяснить, почему "нет". Как только решение примут, то будет вполне реально засыпать врага тысячами тонн боеприпасов.

Здесь несколько прибегну в исторические параллели и цитирование. Уникальное высказывание Гельмута фон Мольтке (немецкий военачальник – 24 Канал): "Надо разгромить армию, а территории вернуть сами".

По моему глубокому убеждению, такого понятия как "дипломатическая формула" – не существует. Дипломаты лишь посредники, они доводят решения от центров сил. Если все и переходит в дипломатическую плоскость, то с позиции силы. Здесь важно, какая сторона имеет лучшую позицию. Надеемся, что когда дойдет до дипломатического разговора, то наша позиция будет гораздо сильнее, чем России.

Чего ожидать от "Рамштайн" в октябре

12 октября в Германии состоится встреча в формате "Рамштайн". Там будет и Джо Байден, и Олаф Шольц, и Эммануэль Макрон, и Кир Стармер. В Белом доме сообщили, что Байден и Зеленский в это время проведут встречу в Германии. Может ли там Байден принять судьбоносные решения относительно Украины?

А чего же не может? Все может произойти. Люди могут менять мнение за считанные часы. Все зависит от того, как складывается общая конъюнктура. Будет ли так? Я не знаю. Я буду осторожен в прогнозах.

Скорее всего, там произойдет синхронизация усиления помощи. Возможно, развяжется "мешочек" с количеством ракет. ATACMS у нас уже есть, но их маловато, особенно кассетных. Может, наконец-то немцы проснутся и дадут ракету TAURUS. Хотя я бы на нее не делал большой ставки. Их изготовили всего 600 единиц.

Все решает большая ракетная и бомбовая нагрузка к F-16. Там колоссально хорошая номенклатура, начиная от GBU-10, 12, 31, 38 и так далее. Это – неисчерпаемый перечень весом от 230 килограммов – до одной тонны. Если бы нам начали тоннами передавать эти бомбы, то можно было бы говорить о настоящих изменениях на поле боя.

Почему уничтожение РЛС "Небо-М" является крайне важным

В Генштабе сегодня сообщили о поражении российской радиолокационной станции "Небо-М" ракетами ATACMS. Уничтожение РЛС создаст воздушный коридор для эффективного использования крылатых ракет по врагу. Возможно, уже идет подготовка к получению новых ракет?

Полностью разделяю это мнение. Идет подготовка именно к такому сценарию. Происходит проверка всех целей, возможных направлений и способов, что делать дальше.

Сработает ли этот грустненький ядерный шантаж от России? Покажет время. Они якобы эту доктрину модифицировали. И, к примеру, сегодня утром они уже имели право применить ядерное оружие, потому что опять какие-то обломки беспилотников нанесли страшных поражений. И ничего не произошло.

Очень хорошо, что такую установку минуснули. Это – огромные средства. Строить новые не смогут. Их всего 10 единиц. Это еще раз подтверждает, насколько мы качественно научились обходить их систему противовоздушной обороны.

Как уничтожить Крымский мост

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что Россия хочет построить защитное сооружение возле Керченского моста. Но из-за сезона штормов вряд ли они сделают это в ближайшее время. Может ли это быть косвенным признаком, что Силы обороны готовят атаку на Крымский мост? И могут ли природные явления как-то в этом помочь?

Природные явления здесь нам сильно не помогут. Скорее наоборот – если будет шторм, то нашим беспилотным надводным системам будет сложно двигаться, или же они вообще не смогут двигаться в таких условиях. Все зависит от того, какой шторм, какая волна и тому подобное.

Моя личная позиция. Если Крымский мост и будет уничтожен, то он будет уничтожен большим смешанным ударом баллистики, крылатых ракет и беспилотников. Вот здесь лежит философия успеха. Но должен подчеркнуть, что их должно быть много. Один залп или даже несколько залпов должны содержать не менее 50 – 70 или даже больше единиц перечисленного оружия.