Ел лягушек и камыш: ВСУ спасли российского военного на одном из островов в Херсонской области

Украинские военные в Херсонской области спасли и взяли в плен еще одного российского военного. Этот оккупант находился на одном из островов в дельте Днепра и остался без еды и воды.

Из-за этого россиянин был вынужден питаться лягушками и камышом. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

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Как россиянина спасли с острова в Херсонской области

Юрий Бутусов рассказал, что Андрея Алимова 2002 года рождения командование из 61 отдельной бригады морской пехоты отправило на остров на 21 день с одним сухпайком. Однако в конце концов оккупант провел там три месяца, питаясь лягушками и корнями камыша и попивая воду из Днепра.

Кроме этого, Алимов также получил ранение в ногу. Мужчина долго не хотел сдаваться в плен, потому что до последнего надеялся, что за ним придут свои.

В конце концов, когда нога у оккупанта стала совсем плохой, Алимов, увидев украинский дрон, вышел на пирс с табличкой "Можно что-то поесть, сил нет". Это был украинский дрон модели "Баба Яга".

Россиянин Андрей Алимов рассказал, как его спасли ВСУ / Видео с телеграм-канала Юрия Бутусова

Сначала летательный аппарат содержал гранату, однако увидев табличку, выбросил снаряд в другом городе и повел российского военного к месту, где другой дрон сбросил ему две бутылки с водой, пачку печенья и спасательный жилет.

Затем дрон, оснащенный фонариком, провел Алимова через реку через темноту. Когда он добрался до берега, ему предоставили необходимые предметы одежды, в частности футболку, свитер, носки и тапочки. Ему оказали медицинскую помощь: накормили, напоили, дали обезболивающее и антибиотики, а затем положили в постель. Сам россиянин свидетельствует, что во время этого процесса его не били и не издевались над ним.