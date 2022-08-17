Пленные вагнеровцы пополнили обменный фонд: видео захвата оккупантов

Наши герои не только активно уничтожают российских оккупантов, но и успешно пополняют обменный фонд.

Россия пытается привлечь к войне против Украины все возможные силы, особую надежду они возлагают на наемников-вагнеровцев. Впрочем, те могут похвастаться большими потерями и отсутствием качественной замены.

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вагнеровцы попали в плен ВСУ

Наши отважные герои показали кадры, как пленяют российских наемников из чвк вагнера. В частности, воинам ВСУ удалось взять в плен сразу две группы вагнеровцев. Что ж, как отметили сами герои: для обменного фонда много чвк-шников не бывает!

Видео захвата вагнеровцев в плен:

Война россии с Украиной: последние новости

"Хлопок" в Крыму очень испугал российских оккупантов. После серии мощных взрывов на своих базах они в авральном режиме перебрасывают свою авиацию вглубь полуострова и на территорию россии.

черноморский флот врага получил нового командира, им стал вице-адмирал виктор соколов. Громкого представления не было – россияне теперь очень боятся проводить какие-нибудь мероприятия.

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