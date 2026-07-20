Об этом говорится в сообщении 225-го ОШП.
Как военные взяли оккупантов в плен?
Бойцы полка провели зачистку от проникших групп противника в районах Тернуватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвижевки в Запорожской области.
По словам военных, российские оккупанты планировали искать экипажи БПЛА, собирать разведданные и устанавливать свои флаги для очередных пропагандистских роликов о "захваченных" селах.
Вместо этого россияне оказались в плену.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Результат операции – 64 российских военнопленных. 64 оккупанта пополнили обменный фонд Украины. 225-й отдельный штурмовой полк продолжает работать. Слава Украине!
– говорится в сообщении.
Военные взяли в плен 64 оккупантов: смотрите видео
К слову, капитан танкового батальона 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Ирина Голуб рассказала 24 Каналу, что в последнее время россияне все чаще сдаются в плен Силам обороны.
Также участились случаи, когда на фронт попадают молодые россияне – в возрасте до 25 лет. Основная мотивация, почему они пошли на войну, по ее словам, заключается в возможности получить деньги за подписание контрактов и решить свои проблемы.