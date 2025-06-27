Россияне обещали работу в тылу: под Торецком ВСУ взяли в плен еще одного наемника из Китая

Украинские защитники взяли в плен еще одного гражданина Китая, который присоединился к российской армии. Иностранец признает, что совершил ошибку, когда согласился воевать против Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить". Там сообщили, что Россия привлекла к боям новобранцев 102 мотострелкового полка, где из 25 солдат только четверо россиян. Другие бойцы приехали из других стран – 8 китайцев, четыре кавказца, 3 солдата из Кении, 2 колумбийца, гражданин Ирана, Египта, Бангладеша и Ганы.

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В Донецкой области в плен взяли наемника из Китая

Во время боевых операций на Торецком направлении Силы обороны Украины взяли в плен одного из бойцов 102 мотострелкового полка. Им оказался 24-летний гражданин Китая Ван Ву с позывным "Сабля". Россияне обманули иностранца, пообещав ему работу в тылу, но после подготовки вместе его отправили на передовую, забрав телефоны и личные вещи. Мужчина просто хотел заработать деньги для семьи, но вместо этого попал на настоящую войну.

Китайцы и граждане других стран воевали не долго. Очень быстро после подписания контракта не все из них пережили первый самоубийственный штурм. Среди погибших был и друг пленного китайца Ян Цзиньшен. Ван Ву видел собственными глазами, как убивали собратьев. И теперь он жалеет, что связался с российской армией, надеется вернутся домой и увидеть семью.

Я действительно понимаю, что нас обманули. Я считаю, что подписание этого контракта – это позорный выбор. Уверен, что другим китайцам важно знать, что их обманывают,

– говорит пленный гражданин Китая.

Китаец рассказывает, как попал в российскую армию: смотрите видео

Ранее ВСУ брали двух китайцев в плен в Донецкой области. Тогда разведка имела данные, что таких граждан в подразделениях врага значительно больше. Ван Гуанцзюнь и Чжан Женьбо давали пресс-конференцию и рассказали обо всех ужасных реалиях российской армии и отношение военных к иностранным наемникам.

Авторы проекта в очередной раз напоминают, что Россия совсем не ценит иностранных наемников и использует их "как мясо". Они не жалеют даже своих граждан, поэтому служба на стороне России непременно приводит к плену или гибели.

Украина призывает правительства всех стран, чьих граждан Россия вербует для участия в войне, а также все мировое сообщество, приложить все возможные усилия, чтобы прекратить эту преступную практику,

– говорят в "Хочу жить".

Украинский МИД в свою очередь призывает иностранцев избегать подписания контракта с минобороны России и вступать в ряды оккупационной армии.