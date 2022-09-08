В Харьковской области ВСУ взяли в плен 20-летних российских военных

Вооруженные Силы Украины уверенно прогоняют оккупантов с территории государства и берут в военных страны-агрессора. 8 сентября на Харьковщине ВСУ взяли в плен троих военных армии россии.

Когда наш воин увидел их возраст, он не смог сдержать нецензурную лексику. Видео с пленными показали сами ВСУ.

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Военнопленным всего лишь по 20 лет

Как выяснилось, молодым людям было всего по 20 лет, а приехали они из частей Брянской и Калининградской областей.

Как утверждают россияне, они не знали, что уезжают на войну в Украину. В это, правда, с трудом верится, учитывая, что война по состоянию на 8 сентября длится 197-й день.

Мы потеряли здесь друзей, родных. У меня отец месяц назад погиб. Из-за этой войны. Я хочу жить мирно. Работать в школе, как я работал, воспитывать детей, воспитывать своих детей. С женой хочу жить. Какого черта вы сюда приперлись?! Мы жили нормально, все радовались жизни здесь. Зачем вы здесь нужны?

– спрашивал защитник Украины.

Как сказали пленные, им война не нужна, так что военный ВСУ призвал их после обмена рассказывать всей стране, что украинцы не хотят войны.

В Харьковской области взяли в плен молодых россиян: видео. Внимание! Нецензурная лексика

Что происходит на Харьковщине

Согласно данным аналитиков американского Института изучения войны, ВСУ совершили мощную атаку на врага у Балаклеи и Вербовки Харьковской области. Поэтому российские оккупанты могли отойти на левый берег реки Северский Донец.

Недавно появилась информация об освобождении нескольких населенных пунктов в Балаклейской общине. Впрочем, людей призывали соблюдать информационную тишину и ждать официальной информации.

На оккупированной территории Харьковщины оккупанты несут многочисленные потери. Как сообщили в Генштабе, есть подразделения, в которых 40% тяжелораненых и убитых.

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