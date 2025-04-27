"Е**л я эту войну": украинские десантники взяли в плен 23-летнего оккупанта из Узбекистана

Российская армия активно пополняет свои ряды военными других стран. На этот раз десантникам удалось взять в плен гражданина Узбекистана.

Мужчине пообещали гражданство России, если он подпишет контракт и будет воевать на стороне Кремля, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

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Что рассказал СБУ пленный из Узбекистана

Узбекский пленный рассказал, что в 2023 году приехал в Москву на заработки. Мужчина работал сантехником с просроченной визой, пока его не обвинили в краже.

У меня украли инструменты. И главным подозреваемым у них стал я, ведь я "нерусский", "чурка". Жена настояла пойти служить, чтобы не попасть за решетку и еще и получить гражданство России, и так остаться жить в Москве,

– рассказывает оккупант.

После чего иностранца "кинули" – он видел контракт о службе в российской армии только когда подписывал, и к тому же ему даже не смогли сделать военный билет. Попав в плен оккупант из Узбекистана не сдерживается в подборе слов: "Е**л я эту войну вместе с теми, кто ее начал".

В ДШВ отмечают, что мужчину не останавливала мысль, что он должен убивать граждан другой страны, чтобы ему разрешили остаться жить в России. И враг не остановится, пока ВСУ его не остановят.

Оккупант из Узбекистана рассказал свою историю: смотрите видео

Кстати, на днях украинские военные взяли в плен африканского наемника из Сенегала. В России ему предложили пойти на фронт, заработать денег и тогда поехать в Европу. Однако после попадания в плен тот предшествовал ехать в Германию и захотел вернуться на родину.