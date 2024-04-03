ВСУ взорвали ключевой мост оккупантов: военный обзор от Свитана

На Востоке Украины ВСУ удалось взорвать очень важный для вражеской логистики мост. Мощный "хлопок" завезли беспилотные наземные дроны.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что военные и партизаны еще во времена АТО 2014 – 2015 годов мастерили наземные беспилотники. А еще десантники остановили вражеский штурм в районе Новомихайловки.

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Уничтожение моста

Свитан отметил, что мост взорвали на направлении Часового Яра. Это очень усложнило логистику оккупантам. Задачу выполнили наземные беспилотники. Их производство можно было запустить еще 10 лет назад, но вопрос откладывался, и только теперь их начали производить.

Мы видим, как они себя показывают. Разное оборудование под разные задачи. Это наши беспилотники, их делают наши ребята. Хотя нам их поставляют и наши партнеры для проверки на поле боя и как помощь,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Мощные французские авиабомбы

По словам летчика-инструктора, на Востоке наши войска также используют мощные французские авиабомбы HAMMER. Например, JDAM использовать на Востоке очень трудно, потому что их надо сбрасывать с высоты 10 километров. Тогда наш самолет хорошая цель для вражеской ПВО, которая может видеть авиацию на расстоянии 200 километров и сбивать за 150.

"Французская разработка. У этой бомбы есть ракетный ускоритель. Ее можно сбросить с малой высоты. Самолеты проходят под радиогоризонтом под лучами локаторов врага, сбрасывают авиабомбы, она на ракетном ускорителе поднимается вверх и дальше бьет точно в цель, с отклонением всего до метра", – подчеркнул военный эксперт.

Украинская артиллерия

Как отметил полковник запаса ВСУ, проблемой артиллерии является то, что стволы очень быстро стираются. Украине надо наращивать производство своих систем, ведь за день на фронте теряется столько стволов, сколько производится за месяц.

Главное масштабирование. Когда-то могут закончиться склады и в США, и в Европе. Особенно стволов. Это вообще переменная тема. Это расходный материал. Первое – это стволы САУ. Также боеприпасы. Их мы делаем меньше, чем 10% от необходимого количества,

– подчеркнул Свитан.

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