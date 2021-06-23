ВСУ закончили масштабные военные учения на Юге Украины: видео

По состоянию на 23 июня на юге завершили тактико-специальные тренировки подразделений ВСУ. Командовал процессом генерал-лейтенант Сергей Наев.

Обучение проходило на полигонах в Херсонской и Запорожской областей, а также в акваториях Черного и Азовского морей.

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По словам Наева, "первый этап тренировок подразделений начался с десантирования украинских "крылатых пехотинцев" в Херсонской области".

"Вертолетами подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ быстро доставили на одно из угрожающих направлений для удерживания противника, который высадился на морское побережье".

Командующий подчеркнул, что "бойцы-десантники осуществили высадку посадочным способом, а после этого вышли в указанный район, взяв под контроль господствующую высоту".

"В то же время экипажи вертолетов армейской авиации усовершенствовали свою летную подготовку, действия при высадке воздушного десанта, а также взаимодействие с командирами десантно-штурмовых подразделений", – отметил Наев.

В ходе второго этапа обучения "к тренировкам привлекли тяжелую артиллерию и противодесантный резерв из состава основных сил".

Наєв рассказал, что "бойцы-артиллеристы своевременно осуществили многокилометровый марш в район сосредоточения, провели мероприятия по подготовке стрельбы и управления огнем, а также осуществили огневое поражение условного противника".

В то же время "противодесантный резерв провел тренировку по отражению нападения условного противника".

"Десантники, умело заняв плацдарм, всеми имеющимися средствами поражения остановили наступление вглубь нашей территории сил и средств морской пехоты условного противника, что высадилась с кораблей на морское побережье", – рассказал генерал-лейтенант.

Во время "последнего этапа учений экипажи катерной тактической группы, под прикрытием вертолетов армейской авиации, прошли через заминированный водный участок, после чего отбили нападение вражеских артиллерийских катеров".

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