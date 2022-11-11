Пусть Суровикин и Шойгу решают: Фейгин объяснил, почему Путин не комментирует ситуацию в Херсоне
11 ноября 2022 , 16:39Читати новину українською
Украинские защитники вернулись в Херсон. Президент страны-агрессора до сих пор никак не прокомментировал это жалкое поражение собственной армии.
Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что Путин выглядит человеком, проигравшим войну.
Читайте также Люди скандируют ВСУ: украинские военные уже в центре Херсона – эмоциональное видео
Поэтому Суровикин докладывал Шойгу о выходе из Херсона.
Почему в Кремле никак не комментируют поражение в Херсоне: смотрите видео
Песков, правая рука Путина отреагировал на последние новости – сказал, что Кремль комментировать это не будет.
Путин не желает брать на себя такую ответственность. А Суровикин и Шойгу и так "по уши в дерьме", поэтому им уже безразлично,
– говорит Фейгин.
Украина вернулась в Херсон
- 11 ноября, утром, стало понятно, что ВСУ рядом с Херсоном и совсем скоро нас будут ждать хорошие новости.
- Впоследствии стало известно, что в Херсоне люди уже готовы встречать ВСУ. Они собрались в центре и сняли российские трехцветные тряпки. На площади развевались сине-желтые флаги. Местные жители также стали собираться на островском мосту, чтобы поймать связь и узнать об освобождении города.
- Впоследствии появилось сообщение, что ВСУ уже в городе, однако официального подтверждения этому еще не было. Но в сети обнародовали видео, как украинские защитники в форме вешают украинское знамя на здание Главного управления Нацполиции. Также появилось фото, где херсонцы обнимают защитника в Шуменском районе города.
- В России отчитываются, что полностью перебросили силы на левый берег Днепра. Оставшиеся в городе оккупанты переодеваются в гражданское и прячут оружие по свалкам. ГУР призывает их сдаваться в плен.