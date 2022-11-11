Пусть Суровикин и Шойгу решают: Фейгин объяснил, почему Путин не комментирует ситуацию в Херсоне

Украинские защитники вернулись в Херсон. Президент страны-агрессора до сих пор никак не прокомментировал это жалкое поражение собственной армии.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что Путин выглядит человеком, проигравшим войну.

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Поэтому Суровикин докладывал Шойгу о выходе из Херсона.

Почему в Кремле никак не комментируют поражение в Херсоне: смотрите видео

Песков, правая рука Путина отреагировал на последние новости – сказал, что Кремль комментировать это не будет.

Путин не желает брать на себя такую ответственность. А Суровикин и Шойгу и так "по уши в дерьме", поэтому им уже безразлично,

– говорит Фейгин.

Украина вернулась в Херсон