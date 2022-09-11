ВСУ зашли в Изюм и подняли над администрацией украинский флаг

Военные показали видео из освобожденного города. Они с флагами стоят на крыше здания администрации.

К теме Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: где находится Изюм – объясняем на карте

"Слава Украине! Изюм – город Украины", – радуются защитники.

Украинские военные в освобожденном Изюме: смотрите видео

Главная площадь Изюма: смотрите видео

Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сечь" опубликовал фото освобожденного Изюма. Военные показали, что россияне сделали с украинским городом.

Поврежденный храм / Фото "ОДЧ Карпатская Сечь"

Сожженное здание администрации / Фото "ОДЧ Карпатская Сечь"

Оставили на улице по меньшей мере две "Мсты": понадобятся ВСУ

Оккупанты заявляли, что не убегали с Харьковщины, а перегруппировались. Однако факты свидетельствуют о другом. В Центре стратегических коммуникаций ВСУ рассказали, что россияне спешно оставляли технику и оружие.

Ну, а эти 2 игрушки ну очень пригодятся нам. Наши бойцы катаются по улицам Изюма и фиксируют как минимум две САУ 2С19 "Мста-С", брошенные к*ц*пами,

– отметили в Центре.

Как освободили Изюм

Российские войска оцепили Изюм в конце февраля. Они 3 недели держали город в окружении и смогли оккупировать его. Захватчики использовали Изюм в качестве оперативной базы, командного центра и транспортного узла для оккупации восточного Донбасса.

В The New York Times отметили, что весной у украинских военных не было достаточно артиллерии, чтобы драться за город. Однако помог анонсированный удар на Юге.

"День за днем ​​украинские войска продвигались все дальше российских линий, окружая Изюм и отвоевывая города и села на своем пути. Российские войска массово отступили, а прокремлевские блоггеры отреагировали на внезапный крах обороны с шоком и ужасом. В пятницу минобороны заявило, что усиливает силы в Харьковской области", – говорится в статье NYT.

Обратите внимание – ВСУ оперативно освобождают Харьковщину: смотрите видео