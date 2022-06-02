ВСУ затащили оккупантов в ловушку в Северодонецке, а теперь рвут их, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что украинские военные провели удачную операцию в Северодонецке. Теперь они активно уничтожают там российских оккупантов.

Российское командование шокировано, – Арестович

Наши воины втянули врага в город якобы "сдав" его. На самом деле, по словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, враг оказался в ловушке.

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Сейчас российское командование в шоке. Они уже отрапортовали о взятии Северодонецка, когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей на мясо, несмотря на их преимущество в авиации и артиллерии,

– подчеркнул политик.

Он подчеркнул, что наши военные проявляют невероятное мужество, а командиры – тактические таланты. В городе продолжаются очень жесткие бои.

Враг бросает все силы на содержание Северодонецка

Теперь военное руководство государства-агрессора бросает все имеющие силы уже на содержание, а не взятие города.

"Наши реально рвут сейчас противника, как львы. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не закончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это – мастерство. Круче чем у противника", – отметил советник руководителя ОП.