ВСУ "затрофеили" танк с россиянином внутри: испуганного пришлось выкуривать

Украинские военные забрали трофейный российский танк с поля боя. Внутри был интересный сюрприз – невредимый, но очень испуганный бурят.

Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и руководитель военного направления Благотворительного фонда Сергея Притулы Роман Синицын. По его словам, часть экипажа уничтожили во время боя.

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Бурят был очень испуганным

Вражеский танк был более или менее цел, но закрыт. Военные понимали, что внутри кто-то находится. Но оккупант тихо сидел, стараясь все переждать. Впоследствии вражеский танк перевезли на тыловые позиции, где начали предлагать захватчику наконец-то открыть люк.

Оттащили танк с поля боя подальше на тыловые позиции и начали разбираться, как выкурить сидящего в танке оккупанта. На предложение, что мы сейчас бросим гранату, из люка вылез живой, невредимый, но очень испуганный бурят. Его потом сдали в СБУ, – отметил Синицын.

Фонд Сергея Притулы кроме основных проектов помогает конкретным подразделениям восстанавливать трофейную технику. Пока удалось отремонтировать 2 танка, а на очереди – еще бронированные машины и другие трофеи.

Он добавил, что Вооруженные Силы продолжают захватывать большое количество трофейной техники – здесь и танки, и бронированные машины, и средства ПВО.

Синицын об испуганном буряте и трофейной технике: смотрите видео

По словам военного Евгения Карася, с начала полномасштабного вторжения украинские военные захватили огромное количество трофейной техники. Некоторые новые бригады ВСУ комплектуют на 70% – 80% с трофейной техники.