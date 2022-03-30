ВСУ жестко отбили 4 атаки на Востоке Украины: у врага значительные потери

В течение суток 30 марта украинские защитники отбили 4 атаки врага на Донбассе. Как следствие, россияне в очередной раз были вынуждены отступить.

В ходе атак оккупационные войска России потеряли не только часть служащих, но и много военной техники. Об этом стало известно из оперативной сводки Операции объединенных сил.

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Отступали без большинства техники

Позиции Вооруженных Сил Украины атаковали одновременно на Донецком и Луганском направлениях. Однако враги в очередной раз недооценили героизм и сноровку наших защитников.

Какие потери понесли оккупанты:

7 танков;

7 единиц бронированной техники;

2 единицы автомобильной техники;

противотанковая пушка МТ-12.

Что касается потерь человеческой силы, то сейчас количество убитых уточняется. В ООС добавили, что украинские военные продолжают мужественно сдерживать нашествие агрессора.

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