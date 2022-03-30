ВСУ жестко отбили 4 атаки на Востоке Украины: у врага значительные потери

30 марта 2022 , 02:33
Читати новину українською

Источник:

Операция объединенных сил

В течение суток 30 марта украинские защитники отбили 4 атаки врага на Донбассе. Как следствие, россияне в очередной раз были вынуждены отступить.

В ходе атак оккупационные войска России потеряли не только часть служащих, но и много военной техники. Об этом стало известно из оперативной сводки Операции объединенных сил.

Заметьте Собирают на Донбассе железный кулак для второго удара, – военный эксперт о ловушке от России

Отступали без большинства техники 

Позиции Вооруженных Сил Украины атаковали одновременно на Донецком и Луганском направлениях. Однако враги в очередной раз недооценили героизм и сноровку наших защитников.

Какие потери понесли оккупанты:

  • 7 танков;
  • 7 единиц бронированной техники;
  • 2 единицы автомобильной техники;
  • противотанковая пушка МТ-12.

Что касается потерь человеческой силы, то сейчас количество убитых уточняется. В ООС добавили, что украинские военные продолжают мужественно сдерживать нашествие агрессора.

Эксперт – Почему важно держать оборону на Донбассе: смотрите видео 

 

Автор: Олександр Марчак