ВСУ в зоне ООС успешно отбили 7 атак врага, сбили два самолета и беспилотник

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов в зоне проведения Операции Объединенных сил. За сутки было отбито 7 атак врага.

Соответствующую информацию обнародовали в Министерстве обороны Украины вечером 3 марта.

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Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага,

– говорится в сообщении.

В то же время наши воины нанесли сокрушительные потери оккупантам, а именно уничтожили:

2 единицы бронированной техники;

43 военных автомобиля;

1 миномет противника с расчетом;

2 самолета;

1 беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины в зоне проведения ООС подбили российский самолет Ил-22.

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В течение недели бойцы группировки Объединенных сил отразили 51 атаку оккупантов. В то же время, украинские военные уничтожили более 260 единиц техники и одну крылатую ракету противника.