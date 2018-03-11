ВСУ взяли в плен боевика на Донбассе: в "ДНР" отреагировали на задержание

В самопровозглашенной "ДНР" подтвердили, что Вооруженные силы Украины захватили в плен представителя их "боевого крыла" Игоря Солоида.

Об этом заявил спикер так называемого "Министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин, пишут "Новости Донбасса".

Читайте также: Боевики на Донбассе перебрасывают военную технику на новые позиции под прикрытием перемирия

"Да, спецназ сил спецопераций ВСУ, через завербованных граждан, провел акцию, в результате которой был взят в плен один из военнослужащих ВС "ДНР" Солоид Игорь Викторович", – заявил Басурин.

Он также утверждает, что на задержанного оказывали влияние, а украинская сторона использует Солоида для "дезинформации и ложных обвинений вооруженных сил ДНР и руководства республики".

Напомним, на оккупированной территории Луганщины украинские военнослужащие задержали боевика незаконных вооруженных формирований во время его попытки пройти на подконтрольную Украины территорию.