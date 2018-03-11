ЗСУ взяли в полон бойовика на Донбасі: у "ДНР" відреагували на затримання
У самопроголошеній"ДНР" підтвердили, що Збройні сили України захопили в полон представника їхнього "бойового крила" Ігора Солоіда.
Про це заявив спікер так званого "Міністерства оборони ДНР" Едуард Басурін, пишуть "Новости Донбасса".
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"Так, спецназ сил спецоперацій ЗСУ, через завербованих громадян, провів акцію, в результаті якої був взятий у полон один з військовослужбовців ЗС "ДНР" Солоід Ігор Вікторович", – заявив Басурін.
Він також стверджує, що на затриманого чинили вплив, а українська сторона використовує Солоіда для "дезінформації і брехливих звинувачень збройних сил ДНР і керівництва республіки".
Нагадаємо, на окупованій території Луганщини українські військовослужбовці затримали бойовика незаконних збройних формувань під час його спроби пройти на підконтрольну Україні територію.
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