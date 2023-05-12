ВТО будет проверять священников, переходящих из московского патриархата

Православная церковь Украины будет проверять священников УПЦ МП, изъявивших желание присоединиться к ВТО, чтобы в нее не попали люди, которые будут разрушать ее изнутри.

Об этом сообщил предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний. По словам Эпифания, в последнее время общины присоединяются к ВТО вместе с настоятелями.

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Мы видим тенденцию, что священники начинают понимать и понимать, теряют страх. Их запугивали, их покупали, но постепенно священники начинают поддерживать решения своих общин и присоединяются к ВЦУ.

– сказал он.

Эпифаний заявил, что если священник не проповедовал открыто идеологию "русского мира", не запятнал себя этой идеологией, то его принимают.

Предстоятель отметил, что те священнослужители и архиереи, которые открыто проповедовали эту идеологию, у которых есть российские паспорта, но в будущем захотят перейти в ВТО, должны покаяться, отказаться от российского гражданства, отречься от идеологии "русского мира".

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"По этому можно убедиться очень легко - по словам общины. Когда община решает о переходе, и священник поддерживает общину, это свидетельствует, что он является патриотом, хотя и находился определенное время в составе московского патриархата. Я убежден, что там еще есть много священников". , которые являются патриотами Украины, – добавил Эпифаний.

К слову, ранее митрополит ВТО отверг перспективу объединения с УПЦ МП. Собственно, Эпифаний констатировал, что коллаборанты-украиноненавистники ПЦУ не нужны.