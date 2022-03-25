ВТО отказалась принять Беларусь в свои ряды

Некоторые страны заблокировали заявку Беларуси на вступление во Всемирную торговую организацию. Такое решение объяснили соучастием страны во вторжении России в Украину.

В документе, представленном в ВТО 24 марта, группа стран Запада заявила, что решительно осуждает неспровоцированную военную агрессию России против Украины, которую одобрила Беларусь.

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Беларусь не хотят видеть в ВТО

Соединенные Штаты, Европейский Союз и, в основном, западные союзники заблокировали заявку Беларуси на вступление во Всемирную торговую организацию. Там подчеркнули, что соучастие во вторжении России в Украину делает страну непригодной для членства в глобальной торговой группе.

Мы осуждаем Беларусь за ее причастность к агрессии России, которая несовместима с ценностями и принципами ВТО и справедливым порядком, основанным на правилах,

– говорится в заявлении.

Заявку страны на участие в организации больше не будут рассматривать.

К слову, Беларусь ведет переговоры о вступлении в ВТО уже больше 25 лет, начиная с 1993 года. Предполагалось, что Минск подаст заявку на вступление в 2020 году, но этому помешали массовые протесты в стране из-за сфальсифицированных результатов президентских выборов.

Россию могут исключить из ВТО

Недавно стало известно, что США контактируют со странами ВТО относительно вопроса о членстве России. Кроме того, в Евросоюзе подчеркнули, что рассматривают возможность отмены для государства-агрессора режима наибольшего содействия в организации.

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ВТО – единственная международная организация, которая занимается глобальными правилами торговли между государствами. Ее главная функция – обеспечивать порядок, чтобы торговля происходила настолько легко, предсказуемо и свободно, насколько возможно.