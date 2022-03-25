У документі, поданому до СОТ 24 березня, група країн Заходу заявила, що рішуче засуджує неспровоковану військову агресію Росії проти України, яку схвалила Білорусь.

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Білорусь не хочуть бачити в СОТ

Сполучені Штати, Європейський Союз і здебільшого західні союзники заблокували заявку Білорусі на вступ до Світової організації торгівлі. Там наголосили, що співучасть у вторгненні Росії в Україну робить країну непридатною для членства в глобальній торговій групі.

Ми засуджуємо Білорусь за її причетність до агресії Росії, яка несумісна з цінностями та принципами СОТ і справедливим порядком, заснованим на правилах,

– йдеться в заяві.

Заявку країни на участь в організації більше не розглядатимуть.

До слова, Білорусь веде переговори про вступ до СОТ вже понад 25 років, починаючи з 1993 року. Передбачалося, що Мінськ подасть заявку на вступ у 2020 році, але цьому завадили масові протести у країні через сфальсифіковані результати президентських виборів.

Росію можуть виключити зі СОТ

Нещодавно стало відомо, що США контактують з країнами СОТ щодо питання про членство Росії. Крім того, в Євросоюзі наголосили, що розглядають можливість скасування для держави-агресорки режиму найбільшого сприяння в організації.

Довідка. СОТ – єдина міжнародна організація, що опікується глобальними правилами торгівлі між державами. Її головна функція – забезпечувати порядок, щоб торгівля відбувалася настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо.

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