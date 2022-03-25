У документі, поданому до СОТ 24 березня, група країн Заходу заявила, що рішуче засуджує неспровоковану військову агресію Росії проти України, яку схвалила Білорусь.
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Білорусь не хочуть бачити в СОТ
Сполучені Штати, Європейський Союз і здебільшого західні союзники заблокували заявку Білорусі на вступ до Світової організації торгівлі. Там наголосили, що співучасть у вторгненні Росії в Україну робить країну непридатною для членства в глобальній торговій групі.
Ми засуджуємо Білорусь за її причетність до агресії Росії, яка несумісна з цінностями та принципами СОТ і справедливим порядком, заснованим на правилах,
– йдеться в заяві.
Заявку країни на участь в організації більше не розглядатимуть.
До слова, Білорусь веде переговори про вступ до СОТ вже понад 25 років, починаючи з 1993 року. Передбачалося, що Мінськ подасть заявку на вступ у 2020 році, але цьому завадили масові протести у країні через сфальсифіковані результати президентських виборів.
Росію можуть виключити зі СОТ
Нещодавно стало відомо, що США контактують з країнами СОТ щодо питання про членство Росії. Крім того, в Євросоюзі наголосили, що розглядають можливість скасування для держави-агресорки режиму найбільшого сприяння в організації.
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