"Заехали в коровник", – в каких условиях живет "вторая армия мира": показательное видео

На девятом месяце полномасштабного вторжения уже давно стало понятно, что российская армия не очень заботится о своих солдатах и их комфорте. В сети появилось показательное видео, подтверждающее это.

Российский мобилизованный из Пензы обнародовал видеозапись, на которой видно, в каких условиях живут захватчики. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, отмечает 24 канал.

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Вместо цветов и объятий – жизнь в коровнике: суровые реалии мобилизации в России

Оккупантам обещали, что на войне их будут радостно встречать, как "освободителей". Однако реалии полномасштабного вторжения оказались немного не такими, как ожидали захватчики.

Российское военное руководство "второй армии мира" не позаботилось даже о том, где будут жить их военные. Мобилизованных россиян поселили в старый коровник.

Вот, заехали в коровник. Все уже заболели, все мокрые. Ходим по го*ну, ни окон, ни дверей. Все открыто,

– с нескрываемым отчаянием рассказывает оккупант.

Российский мобилизованный из Пензы отмечает, что спать им приходится на бетонном полу, который они застелили соломой. Из-за неблагоприятных климатических условий и отсутствия базовых условий для жизни, многие захватчики заболели.

Как российские военные живут в коровнике: смотрите видео

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Частичная мобилизация в России завершилась: что известно

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину, что частичная мобилизация завершилась. Он добавил, что удалось призвать 300 тысяч военнообязанных и этого вполне достаточно, по его мнению.

В Кремле утверждают, что 82 тысячи "мобиков" после необходимой "подготовки" уже служат на фронте. Еще 218 тысяч – сейчас учатся на полигонах.

Кроме того, Шойгу заявил, что 13 тысяч россиян вступили в ряды "второй армии мира" добровольно. Отметим, что о количестве тех мобилизованных, которые уже вернулись "на родину" в цинковых гробах, министр обороны промолчал.

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