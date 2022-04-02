"Вторая армия мира": украинские бойцы превратили в удобрение подразделение оккупантов

Вооруженные Силы дали по зубам оккупантам из 70-го мотострелкового полка на востоке Украины. Бойцы шутят: техника врага превратилась в металлолом, а оккупанты – в удобрение.

Военные опубликовали фоторепортаж боя против оккупантов, который произошел вчера, 1 марта. Украинские бойцы дали достойный отпор врагу и в очередной раз опровергли миф о так называемой "второй армии мира".

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На самом же деле единственное, что демонстрируют оккупанты, это большое количество "пушечного мяса", которое идет на смерть, мотивируясь лишь прихотями российского фюрера,

– пишут в Оперативно-тактической группировке "Восток".

Военные утверждают – уничтожили значительное количество техники и оккупантов.

Что оставили после себя оккупанты / Фото Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Фото Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Фото Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Фото Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Напомним, враг пытается оцепить украинские войска в ООС от Изюма на юг и от Волновахи на Север. Там, по словам советника главы Офиса Президента, следует ждать жестких боев. Руководство государства знает об этом и разрешает ситуацию.

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