Військові опублікували фоторепортаж з бою проти окупантів, який стався вчора, 1 березня. Українські бійці дали гідну відсіч ворогу і в черговий раз спростували міф про так звану "другу армію світу".

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Насправді ж єдине, що демонструють окупанти, це велику кількість "гарматного м’яса", яке йде на смерть, мотивуючись лише забаганками російського фюрера, – пишуть в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Військові переконують – знищили значну кількість техніки та окупантів.

Що залишили після себе окупанти / Фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Нагадаємо, ворог намагається оточити українські війська в ООС від Ізюма на південь та від Волновахи на Північ. Там, за словами радника глави Офісу Президента, варто очікувати жорсткі бої. Керівництво держави знає про це і вирішує ситуацію.

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