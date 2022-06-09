"Вторая" армия опять опозорилась ржавой мощью: чем и как Россия уничтожает украинские города

Позорище ракет Х-22 и "второй" армии. За прошедшие сутки российские оккупанты использовали ракеты Х-22 в основном по Донецкой области. Они были применены по Константиновке, Славянску, Краматорску и Дружковке.

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Уже не первый день наблюдаю, как именно Х-22 применяют по объектам в Донецкой и Харьковской области, запуская их из российского воздушного пространства.

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Напомню, что примерно месяц назад российские оккупанты начали применять именно Х-22 в Одесской области, заменив на них пуски П-800 БПРК "Бастион". Но именно в пределах этих пусков себя обнаружила их ужасающая точность, уязвимость перед ПВО, а также отказ топливной системы.

Поскольку Х-22 запускались с самолетов Ту-22М3 или из воздушного пространства временно оккупированного полуострова Крым или с российской территории, им нужно было в Одессу и область преодолевать сотни километров. И очень часто у ракет, даже условно пригодных к применению, происходило то, что было известно еще с советских времен – отказывала топливная система.

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В сущности, энное количество ракет Х-22 просто упало в Черное море, потому что у них во время полета отказывала топливная система.

И сейчас я вижу ситуацию, когда российские оккупанты применяют ракеты Х-22 не на их расстояниях (согласно тактико-техническим характеристикам – до 600 километров), а гораздо меньшие – средние и даже малые, обстреливая регионы Украины, максимально приближенные к российскому воздушному пространству, чтобы вероятность отказа топливной системы была ниже. Жалкое убожество. Иначе я и назвать не могу.

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