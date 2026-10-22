Без Украины: США, Китай и Россия могут обсудить план завершения войны, – СМИ

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф предложил провести саммит США, Китая и России по вопросу войны в Украине. Переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином могут состояться без участия Киева.

Как сообщает Financial News, переговоры лидеров планируется организовать в ноябре в ходе саммита АТЭС в Шэньчжэне. Ожидается, что стороны обсудят предложения по завершению войны России против Украины.

Обсуждение мира без Украины

Инициативу сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, поскольку Украину – страну, против которой ведется война – могут оставить вне стола переговоров.

Советник Кремля Юрий Ушаков подтвердил обсуждение трехстороннего формата после встречи Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

В Соединенных Штатах уже раскритиковали идею проведения встречи без участия украинской стороны. Как передает медиа, ряд республиканцев выступили против сценария "повторения Ялтинской конференции".

Сенатор Билл Кассиди назвал такое предложение морально неправильным и безрассудным, а также подчеркнул обязательное участие Украины в любых переговорах.

Другую критическую позицию высказал сенатор Том Тиллис, предостерег от манипуляций со стороны Кремля. По его словам, российский диктатор пытается манипулировать американским лидером, как марионеткой.

К слову, в Кремле не ожидают быстрого прекращения войны в Украине даже по итогам встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Там заявили, что урегулировать все проблемные вопросы за один раунд переговоров невозможно.