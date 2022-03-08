Вторая эвакуационная колонна из Сум уже на Полтавщине: там иностранцы и дети из детдомов
8 марта 2022 , 19:52Читати новину українською
Источник:Дмитрий Лунин
Украина эвакуирует людей из окруженных Сум. Колонны автобусов уже находятся в Полтавской области.
До Полтавской области добралась и вторая колонна автобусов из Сум. Всего там 34 автобуса.
Читайте также Спасли еще 2 тысячи мирных жителей: продолжается эвакуация гражданского населения из Ирпеня
По данным в. и. о. главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, среди эвакуированных есть граждане Турции и 83 ребенка из детдомов.
Эвакуированные дети останутся в Полтаве.
Эвакуация из Сум продолжалась до 19:30. После этого в городе закрыли блокпосты.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!