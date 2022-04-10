Вторая Катынь: Резников выразил соболезнования Польше относительно Смоленской трагедии

10 апреля 2010 года под Смоленском недалеко от военного аэродрома "Смоленск-Северный" разбился польский самолет российского производства Ту-154М. На борту находилась делегация первых лиц Польши.

Она держала курс в Катынь, которая была местом казни почти 22 тысяч польских военнопленных – их уничтожили по приказу Москвы в 1940 году. По этому случаю Министр обороны Украины Алексей Резников выразил соболезнования Польше, которая 12 лет назад в этой катастрофе "потеряла своих сыновей и дочерей".

Заметьте Защитники Украины нуждаются только в трех вещах – оружие, оружие и оружие, – Дуда

Резников выразил соболезнования Польше по поводу Смоленской трагедии

По словам Резникова, Смоленская трагедия стала второй Катынью.

Наша боль разделена. Единство – наша сила. За нашу и вашу свободу, Анджей Дуда,

– написал Резников.

Он подчеркнул, что Польша знает по собственному опыту, что такое боль потери, и как в столь сложные времена важна дружба.

К теме – Смоленская катастрофа: польская прокуратура сделала громкое заявление: смотрите видео