Вторая партия оружия из США: в Минобороны показали первые кадры из Борисполя
Источник:твиттер Алексея Резникова
Вечером 23 января в Украину прибыла вторая партия летального оружия из США. Самолет приземлился около 19:30 в аэропорту "Борисполь".
Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал первые кадры из аэропорта "Борисполь". Чиновник отметил, что это не последняя помощь соединенных штатов Украине.
Обратите внимание Второй самолет с летальным вооружением от США уже прибыл в "Борисполь"
Оружие летело под надежной охраной, – Резников
Алексей Резников заявил, что в Украину прибыло более 80 тонн летального вооружения. Это уже второй груз с оружием, который прибывает в Украину из США.
Также министр обороны опубликовал фото четырехлапого пассажира самолета и добавил, что оружие летело в Украину "под надежной охраной".
Четырехлапый охранник самолета / Фото из твиттера Алексея Резникова
Военная помощь из США: главное
- Вечером 23 января прибыл уже второй груз с летальным вооружением, которое Украине предоставляют Соединенные Штаты.
- В первом грузе в основном были боеприпасы для украинских защитников.
- Что прибыло во втором рейсе – пока неизвестно. В то же время в Белом доме подтвердили намерение продолжить помогать Украине – кроме вооружения нам могут передать вертолеты Ми-17.
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Текст сообщения Алексея Резникова
Второй самолет в Киеве! Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США! И это не конец.
PS груз прибыл под надежной охраной.