Вторая "сильнейшая" армия мира: россияне укрылись от украинских бойцов в БТРе и не выходят
Источник:Стратком ВСУ
Уже вторую неделю весь мир наблюдает за тем, как Вооруженные силы Украины дают отпор второй "сильнейшей" армии мира. Выяснилось, что русские военные смелы только перед беззащитным мирным населением.
А наших бойцов оккупанты боятся. Террористы могут только обстреливать жилые районы и детские больницы.
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Да, российские оккупанты спрятались от украинских военных в БТРе.
Еще одни потерянные души в Украине. Вылезайте, бл*ть, вылезайте, су*а, и будете жить,
– сказал украинский боец рашистам.
Военные иронически заметили, что рашисты, скорее всего, меняют в БТР памперсы.
Оккупанты скрылись от ВСУ в БТРе: видео
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