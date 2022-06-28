Вторая выпущенная по Кременчугу "высокоточная" ракета попала в пустырь

Россияне 27 июня выпустили две крылатые ракеты по Кременчугу. Одна из них попала в ТЦ "Амстор" и повлекла много жертв среди гражданских. В свою очередь, другая вражеская ракета попала в пустырь.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он лично приехал на место происшествия, узнав о трагедии.

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Под завалами находятся многие люди

Геращенко в эфире одного из российских телеканалов рассказал, что крылатая ракета оккупантов полностью разрушила торговый центр "Амстор" в мирном городе Кременчуг. По данным Воздушных сил ВСУ, туда ударила Х-22, которую выпустили из российских бомбардировщиков, пролетавших над Курской областью.

Здесь продолжаются спасательные работы. Пожар был потушен. Продолжается разбор огромных завалов. Упала крыша здания площадью в тысячу квадратных метров. Где была крыша супермаркета, сейчас небо. Там работают сейчас наши спасатели,

– заметил советник министра.

Спасатели режут металлические конструкции газовыми резаками. По словам Геращенко, под огромными завалами до сих пор находятся многие люди. По его мнению, точное количество погибших в результате вражеского ракетного удара станет известно только утром.

"Спасателям очень тяжело работать, ведь внутри нечем дышать. Многие ребята работают в масках, респираторах. Сейчас здесь работают несколько сотен человек, разбирают завалы. Они будут работать всю ночь. Также здесь стоят специальные машины, которые расчищают территорию", - добавил советник министра. .

Среди обломков здания уже находят куски российской ракеты из титана и алюминия. Работы над расчисткой завалов будут продолжаться.

"Шансов найти кого-то живого очень мало. Я был там внутри. Стонов не слышно, ведь после удара ракеты был страшный пожар, и был такой угарный газ, что даже, когда прошли 5 часов после удара, дышать было тяжело. Я не слышал стонов" , – отметил Геращенко.

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Другая ракета прилетела на пустырь

Советник министра отметил, что сразу после ракетного удара удалось вытащить ориентировочно 20 человек. Ведь совсем небольшая часть торгового центра осталась целой – буквально 200 квадратных метров.

"Мне трудно судить о целях сумасшедшего Путина и его сумасшедших генералов. Я не знаю, куда они целили. Я вижу своими глазами, вижу руины торгового центра, куда люди просто ходили покупать продукты, и больше ничего. Это никакой не военный объект" ", – добавил Геращенко.

По его словам, в тот день в городе произошел еще один взрыв. Однако в результате этого удара никто не погиб, поскольку ракета попала в пустырь.

Вот такое у россиян высокоточное оружие: вчера они попали в Киев в жилой дом и на территорию детсада, здесь они попали в пустырь и торговый центр. Вот и вся слава русского высокоточного оружия,

– подчеркнул Геращенко.

Советник министра добавил, что российские пропагандисты, которые сразу после удара начали говорить, что все является фейком, – это такие же отбросы, как и российские генералы и офицеры, убивающие украинских солдат.

"Пропагандисты убивают еще больше, настраивая российский народ против украинцев. Превращая нас в "нацистов". Вот этот супермаркет был наполнен покупателями, которые тоже явно были "нацистами", – отметил Геращенко.

Он отметил, что в Кременчуге есть очень много жителей, которые говорят по-русски и являются русскими по национальности. Под завалами ТЦ также, вероятно, есть десятки этнических россиян, говоривших по-русски.

"Видите, как "денацифицировали". Какая постановка? Это чушь. Здесь руины обычного торгового центра, который есть чуть ли не в каждом городе России. Пусть бы россияне посмотрели на это и вообразили, что в какой-то их город - Новосибирск, Владивосток или Сызрань – прилетела ракета и разрушила огромный супермаркет, похоронив под завалами сотни людей", – подытожил Геращенко.

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Кратко о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге

После обеда 27 июня Россия запустила 2 ракеты по Кременчугу. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, одна из них попала в ТРЦ, а вторая – в местный стадион .

После удара в "Амсторе" вспыхнул масштабный пожар площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в момент "прилета" в торговом центре находились ориентировочно 1000 человек .

По состоянию на 01:18 28 июня известно о 16 погибших и 59 пострадавших. 25 из них попали в больницу.

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