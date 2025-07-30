Президент США Дональд Трамп не исключает введения вторичных санкций против России. Среди стран, которые торгуют со страной-агрессором, первой получить ограничения может Индия.

Они могут быть действенными, потому что даже разговоры о вторичных санкциях привели к тому, что ряд стран отказывается закупать в Индии топливо, которое переработано из российской нефти. Это 24 Каналу отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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"Индия не просто закупает российскую нефть, а построила один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Она активно торгует переработанным из российской нефти топливом по всему миру. Но даже разговоры о том, что могут быть вторичные санкции, привели к тому, что ряд стран отказывается закупать в Индии это топливо", – сказал он.

В Нью-Дели уже публично заявили о том, что готовы заменить закупку российской нефти европейско-американской. А Индия покупает почти 20% российской нефти. Падение доходов от продажи на 20% будет очень болезненным для России.

Не сделать ничего через 10 – 12 дней Трамп не может. Поэтому они должны думать над тем, какие еще сигналы посылать Путину. Один из неплохих сигналов – это увеличение поставок Украине современного оружия,

– подчеркнул Рыбачук.

По его словам, предоставление Украине оружия и невозможность успешного контрнаступления России делает позицию кремлевского диктатора Владимира Путина очень уязвимой.

Напомним, Дональд Трамп установил новый дедлайн, который дал Москве для соглашения о завершении войны в Украине. Он сократил его с 50 до 10–12 дней. Если Россия этого не сделает, то США введут вторичные санкции на экспорт российской нефти.