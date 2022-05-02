Второго тура президентских выборов не будет: результаты опроса

Если бы выборы Президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, уверенную победу в первом туре одержал бы Владимир Зеленский – 82,5%.

На втором месте был бы Петр Порошенко – 4,8%, на третьем – Валерий Залужный с показателем 3,7% голосов.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией "Оперативная социология" в период с 24 по 26 апреля методом телефонных интервью (САТИ).

Для эксперимента добавили известных людей

Конечно, ни Валерий Залужный, ни Алексей Арестович не заявляли о каких-либо политических амбициях. Однако компания добавила их в список для эксперимента, чтобы продемонстрировать, что большая узнаваемость и положительное отношение не обязательно конвертируются в высокие рейтинги.

Респонденты должны были ответить: за кого бы они проголосовали, если бы выборы Президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье?

До начала исследования можно было только догадываться о сверхвысоких рейтингах Владимира Зеленского, поэтому в социологическое исследование добавили вопрос о втором туре.

Респондентам был задан дополнительный вопрос: за кого из кандидатов вы бы проголосовали, если бы во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко?

В случае подобного сценария Владимир Зеленский получил бы 78,0% голосов, а Петр Порошенко – 7,4%.

Также для эксперимента компания "Оперативная социология" решила определить, кто из ныне популярных военных или медийных деятелей мог бы победить в президентских выборах. Для измерения были выбраны Алексей Арестович и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В случае борьбы кандидатов за должность Президента Украины во втором туре Алексей Арестович получил – 29,4%, а Валерий Залужный – 24,2%. Следует отметить, что 23,4% не участвовали бы в голосовании, а 22,5% затруднились ответить на этот вопрос.

Все результаты опроса можно просмотреть по ссылке.

Добавим, что компания "Оперативная социология" в период с 26 апреля по 28 апреля 2022 провела социологическое исследование на тему: "Политическая ситуация в Украине во время войны".

Исследование было проведено по личной инициативе компании и за свой счет. Цель исследования – выявить политические предпочтения украинцев во время войны! Метод исследования – CATI (телефонное интервью).

В опросе приняли участие 1501 респондент, погрешность не превышает 2,53%, при доверительной вероятности 95%.

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