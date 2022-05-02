На другому місці був би Петро Порошенко – 4,8%, а на третьому – Валерій Залужний із показником 3,7% голосів.

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Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провела компанія "Оперативна соціологія" в період з 24 по 26 квітня методом телефонних інтерв’ю (САТІ).

Задля експерименту додали відомих людей

Звичайно, ні Валерій Залужний, ні Олексій Арестович не заявляли про якісь політичні амбіції. Проте компанія їх додала в список задля експерименту, аби продемонструвати, що велика пізнаваність та позитивне ставлення не обов’язково конвертуються у високі рейтинги.

Респонденти повинні були відповісти: за кого вони проголосували б, якби вибори Президента України відбулись найближчої неділі?

До початку дослідження можна було лише здогадуватись про надвисокі рейтинги Володимира Зеленського, тому в соціологічне дослідження додали питання про другий тур.

Респондентам було поставлене додаткове питання: за кого з кандидатів ви проголосували б, якби в другий тур виборів пройшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко?

У разі подібного сценарію Володимир Зеленський отримав би 78,0% голосів, а Петро Порошенко – 7,4%.

Також задля експерименту компанія "Оперативна соціологія" вирішили визначити, хто з нині популярних військових або медійних діячів міг би перемогти в президентських виборах. Для виміру було обрано Олексія Арестовича та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У разі боротьби кандидатів за посаду Президента України у другому турі Олексій Арестович отримав – 29,4%, а Валерій Залужний 24,2%. Слід зазначити, що 23,4% не брали б участь у голосуванні, а 22,5% не змогли відповісти на це питання.

Усі результати опитування можна переглянути за посиланням.

Додамо, що компанія "Оперативна соціологія" у період з 26 квітня по 28 квітня 2022 року провела соціологічне дослідження на тему: "Політична ситуація в Україні під час війни".

Дослідження було проведено за особистою ініціативою компанії та власний рахунок. Мета дослідження – виявити політичні вподобання українців під час війни! Метод дослідження – CATI (телефонні інтерв’ю).

В опитуванні взяло участь 1501 респондентів, похибка не перевищує 2,53%, при довірчій ймовірності 95%.

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