На Запорожской АЭС к сети подключили второй энергоблок

В "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС к сети подключили второй энергоблок. Набор мощности продолжается.

ЗАЭС заработала в 14.04 26 августа. Тогда к сети был подключен первый энергоблок.

Обратите внимание Наши энергетики – герои, – Зеленский приветствовал подключение ЗАЭС к украинской сети

Второй энергоблок подключили в 21.15. К счастью, нет никаких замечаний к работе оборудования или систем безопасности.

Несмотря на многочисленные провокации российских оккупантов, ЗАЭС работает в энергосистеме Украины. Атомная электростанция обеспечивает потребности Украины в электроэнергии.

Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию,

– говорится в сообщении.

ЗАЭС впервые в истории отключили от сети

россияне продолжают заниматься ядерным терроризмом на временно оккупированной ЗАЭС. Из-за действий захватчиков 25 августа произошло первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети.

К счастью, радиационный фон в Энергодаре оставался в норме. Людей призывали не употреблять препарат йодида калия, поскольку потребности в этом еще не было.

Владимир Зеленский заявил, что благодаря усилиям украинских энергетиков мир избежал катастрофы. Однако действия оккупантов все еще могут привести к трагедии для всего континента.

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