Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post. В СМИ сообщают, что ХАМАС будет вести переговоры по следующему этапу соглашения о прекращении огня и обещает продолжить освобождение заложников, если Израиль "выполнит свои обязательства".

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Продолжение выполнения соглашения между ХАМАС и Израилем

От того, откажется ли ХАМАС от управления Сектором Газа, зависело начало второй части соглашения. Поскольку это произошло, стороны могут начать новый этап.

Ранее ХАМАС отменил следующий обмен пленными, который должен был состояться 15 февраля. Группировка заявляла, что Израиль якобы нарушил соглашение. Своими действиями ХАМАС "предупредил" Израиль, настаивая на соблюдении договоренностей.

ХАМАС намерен, чтобы это объявление было сделано за пять дней до даты передачи пленных, но это даст посредникам достаточную возможность оказывать давление на оккупацию, чтобы она выполнила свои обязательства, и держать двери открытыми для осуществления обмена вовремя,

– отмечают в издании.

Второй этап мирного соглашения между ХАМАС и Израилем предусматривает возможное полное завершение военных действий и обмен остальных граждан Израиля на палестинских заключенных.

Как прошел первый этап соглашения о прекращении огня

Соглашение вступило в силу 19 января. За месяц произошло 4 обмена пленными, а Израиль вывел свои войска из Сектора Газа. Однако на прошлой неделе ХАМАС зафиксировал, что противник отказался вернуть перемещенных лиц на север, а также заблокировал поставки гуманитарной помощи. Несмотря на это выполнение этапов соглашения продолжается по плану.