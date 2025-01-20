Самое важное о соглашении

Состоялся определенный территориальный максимум, которого достиг Израиль, а также максимум ослабления возможностей ХАМАС. Однако ХАМАС остался как структура и даже участвовал в переговорах. Больше о ситуации на Ближнем Востоке читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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На израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху оказывали очень большое давление. Левое сообщество требовало немедленного перемирия для того, чтобы ХАМАС освободил всех заложников. В то же время радикальное правое – было недовольна тем, что ХАМАС фактически остается как структура и может представлять потенциальную угрозу в будущем.

Фактически, вместо полного уничтожения ХАМАС и взятия под контроль Сектора Газы является в определенной степени откат к статусу кво. Означает ли это, что ХАМАС может повторить еще одно нападение? Очевидно, что в ближайшее время нет, учитывая полную боевую готовность Израиля в приграничье. Но в перспективе все возможно.

Соответственно, увидим, на сколько стороны будут готовы реализовывать свои обязательства. Напомню, что эти переговоры происходили при посредничестве Катара и при участии Египта и США.

Я считаю, что к полному завершению войны это соглашение привести не может. Эта война длится слишком долго. Кроме того, ни одна из сторон не достигла тех целей, которые бы она могла заявить о себе. Сейчас обе стороны, а даже больше ХАМАС, выдают соглашение за победу.

Поскольку Израилю не удалось оккупировать Сектор Газы, не удалось полностью уничтожить ХАМАС, но прекращается огонь, то ХАМАС считает, что Израиль не смог их победить. Хотя уже, например, лидер Ирана Али Хаменеи заявил о том, что это победа палестинского сопротивления.

Это придает ХАМАС определенной субъектности. Его не вывели полностью, как террористическую организацию. Его не уничтожили. С ним продолжают переговоры, хоть и через посредников. Кстати, когда кто-то заявляет, что Израиль не ведет переговоры с террористами, то историческая реальность совсем другая.

Улучшение ситуации в Палестине

Гуманитарная ситуация в Палестине должна улучшиться. Заявленное восстановление Сектора Газа достаточно мощное. У Израиля сохраняется контроль за этим восстановлением, он будет следить, чтобы инвестирование происходило в гражданскую инфраструктуру, а не в военную.

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Восстановление – это достаточно длительные разговоры и я не думаю, что в ближайшее время они будут реализованы. Но по меньшей мере гуманитарная помощь будет открытой для Сектора Газа. Причем не ограниченная. Это должно стабилизировать ситуацию.

Байден и Трамп давили на Нетаньяху

Администрация Джо Байдена предлагала определенные условия для этого перемирия еще в августе. Оно могло уже состояться, но тогда Израиль не соглашался разблокировать границу с Египтом. Израильтяне перекрыли Филадельфийский коридор, потому что считали, что ХАМАС может получать по нему оружие.

На Нетаньяху осуществлялось сильное давление как со стороны Байдена, так и со стороны Трампа. Соответственно, учитывая давление внутри страны и давление извне, премьер-министр Израиля был вынужден принимать решение, которое на этом этапе кажется компромиссом. Израиль заявил, что администрация Трампа в случае каких-то новых проявлений агрессии со стороны ХАМАС готова дать полноценный мощный ответ.

Это временное перемирие, которое даже не возвращает к статусу кво, который был в начале этой войны в позапрошлом году. Вопрос Сектора Газа остается открытым, ведь администрация там до сих пор не сформирована. Кто будет управлять Сектором Газы, как будут складываться отношения – это тоже вопросы, которые будут обсуждать. Сейчас есть только общие декларации.

ХАМАС сохраняет свои мощности и может своим последователям выдавать это как победу. В то же время Нетаньяху будет оставаться в тени ордера Международного уголовного суда, который объявил его военным преступником.

Это ситуативное решение, которое вряд ли можно назвать таким, которое бы в корне меняло ситуацию на Ближнем Востоке. Те же игроки, те же политические силы, которые оставили за собой вилку возможностей для условного перемирия. Ожидать, что это перемирие будет чем-то отличаться от предыдущих различных договоренностей, за которые даже в свое время лидеры Израиля и Палестины получали Нобелевскую премию мира в середине 90-х, – не стоит. Я это рассматриваю, как промежуточный этап длительного противостояния.