Второй раз за день: Россия снова обстреляла Черниговщину, выпустили около 10 минометных мин
28 апреля 2022 , 20:33Читати новину українською
Источник:ГПСУ в телеграме
Черниговская область второй раз за день страдает от циничного обстрела российских оккупантов. Взрывы зафиксировали пограничники.
Взорвались около десятка минометных мин. Их выпустили с территории России.
К теме Более 50 прилетов за полчаса: оккупанты обстреляли Эсманскую общину в Сумской области
Пограничники Черниговского отряда вблизи одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ зафиксировали взрывы. Мины выпустили со стороны российского села Ломаковка,
– говорят в ГПСУ.
Важно! Российские оккупанты 28 апреля открыли огонь по пункту пропуска "Сеньковка" Черниговской области. Стреляли из автоматического гранатомета. Пограничники не пострадали.
Российские обстрелы за 28 апреля
- Враг продолжает подло обстреливать всю территорию Украины. Впрочем, украинская противовоздушная оборона защищает. Также украинские бойцы успешно сбили 3 российские ракеты в небе над Одесской областью.
- В результате обстрела Харьковской области за 28 апреля, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Утром россияне сильно обстреляли деревню Котляры. Есть много уничтоженных домов. Был обстрел и самого Харькова.
- Досталось и Николаевской области. Там кроме других инфраструктурных объектов обстреляли также комбинат.
Вас может заинтересовать мнение о причине истерики в России: смотрите видео