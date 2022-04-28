Второй раз за день: Россия снова обстреляла Черниговщину, выпустили около 10 минометных мин

28 апреля 2022 , 20:33
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ГПСУ в телеграме

Черниговская область второй раз за день страдает от циничного обстрела российских оккупантов. Взрывы зафиксировали пограничники.

Взорвались около десятка минометных мин. Их выпустили с территории России.

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Пограничники Черниговского отряда вблизи одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ зафиксировали взрывы. Мины выпустили со стороны российского села Ломаковка,
– говорят в ГПСУ.

Важно! Российские оккупанты 28 апреля открыли огонь по пункту пропуска "Сеньковка" Черниговской области. Стреляли из автоматического гранатомета. Пограничники не пострадали.

Российские обстрелы за 28 апреля

  • Враг продолжает подло обстреливать всю территорию Украины. Впрочем, украинская противовоздушная оборона защищает. Также украинские бойцы успешно сбили 3 российские ракеты в небе над Одесской областью.
  • В результате обстрела Харьковской области за 28 апреля, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Утром россияне сильно обстреляли деревню Котляры. Есть много уничтоженных домов. Был обстрел и самого Харькова.
  • Досталось и Николаевской области. Там кроме других инфраструктурных объектов обстреляли также комбинат.

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Автор: Оксана Княжик