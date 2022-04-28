Второй раз за день: Россия снова обстреляла Черниговщину, выпустили около 10 минометных мин

Черниговская область второй раз за день страдает от циничного обстрела российских оккупантов. Взрывы зафиксировали пограничники.

Взорвались около десятка минометных мин. Их выпустили с территории России.

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Пограничники Черниговского отряда вблизи одного из населенных пунктов Семеновской ОТГ зафиксировали взрывы. Мины выпустили со стороны российского села Ломаковка,

– говорят в ГПСУ.

Важно! Российские оккупанты 28 апреля открыли огонь по пункту пропуска "Сеньковка" Черниговской области. Стреляли из автоматического гранатомета. Пограничники не пострадали.

Российские обстрелы за 28 апреля

Враг продолжает подло обстреливать всю территорию Украины. Впрочем, украинская противовоздушная оборона защищает. Также украинские бойцы успешно сбили 3 российские ракеты в небе над Одесской областью.

В результате обстрела Харьковской области за 28 апреля, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Утром россияне сильно обстреляли деревню Котляры. Есть много уничтоженных домов. Был обстрел и самого Харькова.

Досталось и Николаевской области. Там кроме других инфраструктурных объектов обстреляли также комбинат.

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